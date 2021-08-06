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Рабочий утонул в карьере у «Рамады» в Екатеринбурге

6 августа 2021, 07:23
Фото: Е1.RU
Мужчина, работавший на стройке, решил освежиться в водоеме у «Рамады» в Екатеринбурге и в итоге утонул. Рабочего пытались спасти, однако он скончался до приезда медиков.

Сообщение об утопленнике на карьере в Екатеринбурге поступило в дежурную часть полиции около 15.30 в четверг 5 августа. Мужчину — рабочего с соседней стройки — попытались спасти очевидцы.

По прибытию врачей «скорой» мужчина уже умер, им пришлось лишь констатировать смерть.

На место выезжали сотрудники полиции и районного Следственного комитета.

Личность утонувшего мужчины установили оперативно, им оказался 28-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Он вместе с двумя знакомыми пришел на водоем, чтобы спастись от зноя. Плавать он не умел, и пока друзья ненадолго отвернулись, он решил охладиться, рассказал подробности глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1.

По предварительным данным, следов криминальной смерти на теле погибшего нет. Точная причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы. В СКР проводят проверку.

Напомним, по данным на начало августа 2021 года с начала купального сезона 67 человек, среди которых 14 детей, утонули на водоемахх Свердловской области. Все случаи произошли в местах, не оборудованных для купания.

67 человек утонули на водоемах Свердловской области с начала купального сезона
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