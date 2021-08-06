Рабочий утонул в карьере у «Рамады» в Екатеринбурге

Личность утонувшего мужчины установили оперативно, им оказался 28-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Он вместе с двумя знакомыми пришел на водоем, чтобы спастись от зноя. Плавать он не умел, и пока друзья ненадолго отвернулись, он решил охладиться, рассказал подробности глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1.