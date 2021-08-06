Сбитого под Тагилом жеребца с другими лошадьми похитили из Висимо-Уткинска

Их украли! Заявление написано в полицию! Сегодня 6 августа под «Монзино» в три часа ночи сбили одно коня по кличке «Парус» насмерть. Табун ведут в неизвестном направлении. Информации пока мало, поиски продолжаются, рассказала TagilCity.ru родственница одного из владельцев лошадей по имени Анастасия.