Устроившие оргию на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины найдены

После опубликования видео в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», где двое мужчин придаются оральным ласкам, в полиции Нижнего Тагила была организована проверка. Личности хулиганов установлены — это 44-летний уроженец города Качканар, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, который проживает в Нижнем Тагиле в реабилитационном центре, и 35-летний ранее не судимый местный житель.