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Устроившие оргию на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчины найдены

6 августа 2021, 08:58
Фото: 1МI
Личности двоих мужчин, которых сняли на видео во время непристойной телесной связи очевидцы на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле, установили сотрудники полиции. Им предстоит ответить в суде за мелкое хулиганство.

После опубликования видео в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», где двое мужчин придаются оральным ласкам, в полиции Нижнего Тагила была организована проверка. Личности хулиганов установлены — это 44-летний уроженец города Качканар, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, который проживает в Нижнем Тагиле в реабилитационном центре, и 35-летний ранее не судимый местный житель.

Оба признались, что в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении обоих мужчин участковыми уполномоченными составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1КоАП (Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу), сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В данный момент материалы административного дела переданы в Тагилстроевский районный суд.

Напомним, днем 4 августа двое мужчин, не стесняясь прохожих, занялись любовными утехами прямо на газоне у Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Двое мужчин на привокзальной площади Нижнего Тагила занялись прилюдно сексом
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#Площадь трудовой доблести#Мужчины#Полиция#Нижний Тагил#Секс#Происшествия
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