Везет или нет? Как пандемия повлияла на сферу грузоперевозок в Свердловской области

На сегодня в России почти 60 тысяч транспортных компаний. Треть из них — крупные и средние перевозчики. Остальные — малый бизнес. В таких компаниях грузовой парк состоит из трех-пяти автомобилей. Большинство из них приобретаются по программе льготного лизинга. Однако выделяемых из федерального бюджета средств всем желающим обновить парк не хватает. Дело в том, что льготные кредиты получают компании, имеющие собственные грузы или большой парк машин. Торгово-промышленная палата России предлагает изменить подход в оказании помощи для того, чтобы она доходила и до малых автовладельцев.