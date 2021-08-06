Врио главы Хабаровского края Дегтяреву удалось добиться сокращения госдолга региона

Летом этого года, когда Михаил Дегтярев только начал свою работу в Хабаровском крае, размер госдолга региона был 59,426 млрд рублей, из которых 40,365 млрд рублей - дорогие коммерческие кредиты. К июню 2021 года размер госдолга Хабаровского края сократился до 55,111 млрд рублей, а доля коммерческих кредитов уменьшилась до 35,565 млрд рублей. А выданный сейчас бюджетный кредит привел к тому, что доля коммерческих займов в структуре госдолга Хабаровского края и вовсе сократилась почти в два раза — с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.