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Врио главы Хабаровского края Дегтяреву удалось добиться сокращения госдолга региона

6 августа 2021, 11:34
Фото: фрагмент видео
Михаил Дегтярев смог добиться уменьшения размера госдолга Хабаровского края. Региону по просьбе врио губернатора предоставят от Москвы бюджетный кредит на сумму 16,6 млрд рублей. Средства хотят направить на реструктуризацию госдолга края.

Благодаря этому будет сокращена доля кредитов, взятых ранее местным правительством у частных банков, с текущих 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей, передает transsibinfo.com.

“Эти деньги мы получим в рамках реализации инициатив президента страны Владимира Путина по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Также мы сами неоднократно обращались к Кабмину с просьбами предоставить для нас возможность рефинансирования дорогостоящих коммерческих кредитов. Только до завершения текущего года на выплате процентов нам удастся сэкономить 369,4 млн рублей”, — сказал Михаил Дегтярев.

Как пояснил врио губернатора, получившиеся сэкономить деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, системы здравоохранения, ремонт дорог и работы по благоустройству региона.

Госдолг Хабаровского края повышался на протяжении нескольких лет, начиная с 2013 года. С приходом в региональное правительство команды Дегтярева он прекратил увеличиваться и начал постепенно сокращаться. Также властями была активизирована деятельность по замене дорогих коммерческих кредитов на более бюджетные займы.

Летом этого года, когда Михаил Дегтярев только начал свою работу в Хабаровском крае, размер госдолга региона был 59,426 млрд рублей, из которых 40,365 млрд рублей - дорогие коммерческие кредиты. К июню 2021 года размер госдолга Хабаровского края сократился до 55,111 млрд рублей, а доля коммерческих кредитов уменьшилась до 35,565 млрд рублей. А выданный сейчас бюджетный кредит привел к тому, что доля коммерческих займов в структуре госдолга Хабаровского края и вовсе сократилась почти в два раза — с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.

#Общество
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