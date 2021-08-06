Всемирный саммит спорта и бизнеса в Екатеринбурге перенесен из-за COVID-19

Мероприятие должно было пройти с 7 по 12 ноября 2021 года в «Екатеринбург-Экспо», однако руководство саммита решило его перенести из-за коронавируса. Там считают, что нужно, чтобы как можно больше людей со всего мира могли присутствовать лично.