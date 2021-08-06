TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Всемирный саммит спорта и бизнеса в Екатеринбурге перенесен из-за COVID-19

6 августа 2021, 05:39
Фото: Яндекс.Карты
Всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд», на который ожидался приезд в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина в ноябре 2021 года, перенесен из-за коронавируса на 2022 год.

Мероприятие должно было пройти с 7 по 12 ноября 2021 года в «Екатеринбург-Экспо», однако руководство саммита решило его перенести из-за коронавируса. Там считают, что нужно, чтобы как можно больше людей со всего мира могли присутствовать лично.

Мы надеемся, что с развитием вакцинации в ближайшее время ограничения к маю следующего года для поездок по всему миру будут ослаблены, чтобы позволить как можно большему числу делегатов приехать в Екатеринбург, сказал президент «Спорт-Аккорда» Раффаэле Кьюлли.

Саммит решено перенести на даты с 15 до 20 мая 2022 года. Мероприятие проводится ежегодно в разных городах мира. В России ранее он проходил дважды, в 2013 году в Санкт-Петербурге, а в 2015 — в Сочи.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил Владимира Путина посетить всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» в Екатеринбурге.

Владимир Путин обещал приехать в Екатеринбург в следующем году
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге стартовал саммит по производству и индустриализацииВладимир Путин посетил саммит GMIS и выставку ИННОПРОМ-2019На саммите G7 обсудили вложение $100 млрд на борьбу с изменениями климата
#Бизнес#Екатеринбург#Спорт#Саммит#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25