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Выпрыгнувшую с 2-летним ребенком с балкона екатеринбурженку проверят на вменяемость

6 августа 2021, 04:00
Фото: СКР по Свердловской области
Выпрыгнувшую с балкона с двухлетним ребенком на руках жительницу Екатеринбурга проверят на вменяемость.

На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство.

В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Также будет выясняться, в каких условиях проживал ребенок. Кроме того, будут приняты меры по недопущению подобного впредь, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Там же отметили, что женщина будет проверена на вменяемость. Подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, днем 4 августа 2021 года в полицию поступил звонок от 30-летней женщины, которая пожаловалась на побои супруга и попросила помощи. Когда сотрудники правопорядка приехали на вызов, то женщина взяла на руки ребенка и вместе с ним закрылась на балконе. Чтобы не допустить трагедии, полицейские вызвали на место психиатрическую бригаду. Однако до их приезда женщина спрыгнула с балкона.

Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге
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