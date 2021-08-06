Выпрыгнувшую с 2-летним ребенком с балкона екатеринбурженку проверят на вменяемость

Напомним, днем 4 августа 2021 года в полицию поступил звонок от 30-летней женщины, которая пожаловалась на побои супруга и попросила помощи. Когда сотрудники правопорядка приехали на вызов, то женщина взяла на руки ребенка и вместе с ним закрылась на балконе. Чтобы не допустить трагедии, полицейские вызвали на место психиатрическую бригаду. Однако до их приезда женщина спрыгнула с балкона.