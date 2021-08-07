TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

1 килограмм взрывчатого вещества полицейские изъяли у жителя Североуральска

7 августа 2021, 11:06
Фото: pixabay.com
У неоднократно судимого жителя Североуральска полиция нашла и изъяла килограмм взрывчатого вещества.

О том, что 49-летний мужчина из Североуральска хранит у себя взрывчатое вещество, сотрудникам полиции стало известно из своих источников, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Была организована проверка, в ходе которой сведения подтвердились. У уральца был обнаружен аммонит, который представляет из себя разновидность промышленных смесевых взрывчатых веществ. Вещество было изъято, а мужчина задержан.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчина обзавелся взрывчаткой в далеком 2002 году и все это время хранил в своем жилище. Для каких целей и почему хранил, выясняет следствие. Надо отметить, что обвиняемый был неоднократно судим по статье за незаконный оборот оружия.

За незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ в отношении 49-летнего мужчины было возбуждено очередное уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, подал апелляцию лишившийся карабина «Сайга» бизнесмен из Екатеринбурга, которого признали виновным по административной статье за стрельбу из оружия в населенных пунктах.

Устроивший пальбу в центре Екатеринбурга бизнесмен потребовал вернуть ему оружие
Узнать подробнее

Материалы по теме
Жители Новоуральска могут сдать оружие за вознаграждениеВ три месяца «сбывал оружие»: тагильчанин получил справку о судимости в младенчествеАрсенал самодельного оружия изъят у жителя Нижней Туры
#Полицейские#Изъятие#Мужчина#Взрывчатка#Североуральск#Аммонит#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25