1 килограмм взрывчатого вещества полицейские изъяли у жителя Североуральска

О том, что 49-летний мужчина из Североуральска хранит у себя взрывчатое вещество, сотрудникам полиции стало известно из своих источников, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Была организована проверка, в ходе которой сведения подтвердились. У уральца был обнаружен аммонит, который представляет из себя разновидность промышленных смесевых взрывчатых веществ. Вещество было изъято, а мужчина задержан.