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123 миллиона рублей за простой потребовал H&M с «Гринвича» в Екатеринбурге

7 августа 2021, 09:22
Фото: 1МI
Магазин H&M судится с торговым центром «Гринвич» в Екатеринбурге из-за убытков во время простоя, который случился во время пандемии коронаврируса. В качестве компенсации убытков H&M хочет отсудить порядка 123 миллионов рублей у торгового центра, где арендует торговые площади.

С марта 2021 года у сторон конфликта возник спор из-за условий аренды, сообщает Е1. С учетом ковидных каникул, магазин H&M просит пересчитать суммы по арендным платежам ТЦ «Гринвич». Также в качестве компенсации убытков H&M хочет отсудить порядка 123 миллионов рублей у арендодателя торговых площадей.

Надо отметить, что первоначально сумма компенсации, предъявленная ТЦ «Гринвич», была в размере 33 миллионов рублей. Что послужило увеличением размера компенсационных выплат со стороны H&M уже во время разбирательства, стороны конфликта не комментируют.

Напомним, в апреле 2021 года уже рассматривалось судебное производство по делу H&M против «Гринвича» из-за отсутствия в арендованном помещении электричества. Оно было прекращено, тогда магазин отказался от претензий.

Судебное производство по делу H&M против «Гринвича» прекращено в Екатеринбурге
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#ТРЦ Гринвич#Простой#Екатеринбург#H&M#Аренда#Новости УрФО#Общество
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