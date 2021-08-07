123 миллиона рублей за простой потребовал H&M с «Гринвича» в Екатеринбурге

Магазин H&M судится с торговым центром «Гринвич» в Екатеринбурге из-за убытков во время простоя, который случился во время пандемии коронаврируса. В качестве компенсации убытков H&M хочет отсудить порядка 123 миллионов рублей у торгового центра, где арендует торговые площади.