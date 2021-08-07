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Один россиянин заразил COVID-19 полторы тысячи человек

7 августа 2021, 13:05
Фото: 1МI
Один россиянин, у которого был коронавирус, сумел заразить сразу 1500 человек. Это самый максимальный случай «суперраспространения», который фиксировали в стране. Не уточняется, в каком регионе это произошло.

Согласно статистике, один больной коронавирусом может заразить до трёх человек, а при штамме «дельта» - до шести. Об этом ТАСС рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Заразиться COVID-19 возможно воздушно-капельным путем. Если больной человек пренебрегает маской или социальной дистанцией, то он может заразить огромное количество человек, отметил Семёнов.

Однако вирусолог не рассказал, как удалось выяснить точное число зараженных одним заболевшим.

Напомним, в Нижнем Тагиле впервые за все время пандемии коронавируса за сутки лабораторно подтверждено более 150 случаев COVID-19. Согласно данным Роспотребнадзора, впервые за сутки был лабораторно подтвержден 151 случай коронавирусной инфекции у тагильчан.

Впервые более 150 случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Нижнем Тагиле
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