После суицида студента из Нижнего Тагила заведено уголовное дело

Тело 17-летнего юноши обнаружила его мать. Перед трагедией студент сказал матери, что примет душ, а рано утром женщина обнаружила бездыханное тело.
По предварительным данным, молодой человек перед трагедией не ругался с мамой и других конфликтов у него не было.
В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Данная статья позволит провести необходимый комплекс мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.
Друзья юноши уверяют, что погибший всегда был в веселом расположении духа, а также мечтал поменять отчество на матчество, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 16-летний школьник покончил с собой 29 июня в поселке Краснодольск под Красноуральском. Рядом с телом был обнаружен сотовый телефон.