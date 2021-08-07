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После суицида студента из Нижнего Тагила заведено уголовное дело

7 августа 2021, 13:04
Фото: 1МI
Студент колледжа прикладных искусств из Нижнего Тагила свёл счёты с жизнью. Следователи пытаются установить причину произошедшего.

Тело 17-летнего юноши обнаружила его мать. Перед трагедией студент сказал матери, что примет душ, а рано утром женщина обнаружила бездыханное тело.

По предварительным данным, молодой человек перед трагедией не ругался с мамой и других конфликтов у него не было.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Данная статья позволит провести необходимый комплекс мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

Друзья юноши уверяют, что погибший всегда был в веселом расположении духа, а также мечтал поменять отчество на матчество, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 16-летний школьник покончил с собой 29 июня в поселке Краснодольск под Красноуральском. Рядом с телом был обнаружен сотовый телефон.

16-летний тагильчанин покончил с собой под Красноуральском
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#Следователи#Суицид#Уголовное дело#Студент#Нижний Тагил#Происшествия
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