РЭО предложил экологичные альтернативы упаковкам

В стратегии экономики замкнутого цикла по органике отмечается, что до 2030 года в России введут до 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию. Дополнительные отчисления от бизнеса в виде налогов составят более 1,9 млрд в год. Общая сумма инвестиций в отрасль по обращению с отходами составит около 300 миллиардов рублей.