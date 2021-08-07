Российским авиакомпаниям разрешены полеты из Екатеринбурга в Египет

В приказе на сайте Росавиации указано, что авиакомпании S7, «Россия» и «Уральские авиалинии» три раза в неделю будут осуществлять перелеты из столицы Урала в Шарм-эш-Шейх в Египте для любителей заграничного отдыха. В свою очередь Nordwind Airlines смогут перевозить туристов семь раз в неделю, а Azur Air пять раз в неделю будут осуществлять перелеты в данном направлении.