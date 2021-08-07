За долги по коммуналке у жительницы Нижнего Тагила забрали автомобиль

Известно, что тагильчанка проживала в частном доме на улице Радужная.
Сотрудники регионального управления судебных приставов арестовали у должницы автомобиль «Киа Соренто».
В настоящее время женщина должна за пять дней оплатить задолженность и тогда сможет забрать свою машину, пишет Уральский меридиан со ссылкой на АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».
Напомним, 57-летняя жительница Екатеринбурга более 2,5 лет живет в квартире без электричества из-за долга в 700 тысяч рублей. Женщина зарабатывает на жизнь чисткой овощей, и погасить долг за ЖКХ в таком объёме она просто не может.