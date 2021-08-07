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За долги по коммуналке у жительницы Нижнего Тагила забрали автомобиль

7 августа 2021, 13:41
Фото: 1МI
Жительница Нижнего Тагила накопила 114 тысяч рублей долга по коммунальным платежам. Все попытки судебных приставов пообщаться с должницей терпели неудачу.

Известно, что тагильчанка проживала в частном доме на улице Радужная.

Сотрудники регионального управления судебных приставов арестовали у должницы автомобиль «Киа Соренто».

В настоящее время женщина должна за пять дней оплатить задолженность и тогда сможет забрать свою машину, пишет Уральский меридиан со ссылкой на АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».

Напомним, 57-летняя жительница Екатеринбурга более 2,5 лет живет в квартире без электричества из-за долга в 700 тысяч рублей. Женщина зарабатывает на жизнь чисткой овощей, и погасить долг за ЖКХ в таком объёме она просто не может.

2,5 года жительница Екатеринбурга живет без света из-за долга в 700 тысяч
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#Судебные приставы#Машина#Приставы#Жкх#Долг#Нижний Тагил#Происшествия
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