За долги по коммуналке у жительницы Нижнего Тагила забрали автомобиль

Напомним, 57-летняя жительница Екатеринбурга более 2,5 лет живет в квартире без электричества из-за долга в 700 тысяч рублей. Женщина зарабатывает на жизнь чисткой овощей, и погасить долг за ЖКХ в таком объёме она просто не может.