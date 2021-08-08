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Нет пальца на руке: 40-летняя женщина пропала в Нижнем Тагиле

8 августа 2021, 12:27
Фото: 1МI
С 1 августа в Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов и волонтёры разыскивают 40-летнюю Ольгу Краснулину. Женщина вышла из дома и с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Пропавшая проживала на улице Красногвардейской. Когда супруг пришел домой на обед, Ольги уже не было в квартире. После этого момента, женщину никто не видел.

Рост разыскиваемой – 176 сантиметров, у неё карие глаза и светлые волосы. На момент пропажи была одета в джинсовку и джинсы, на ногах – розовые босоножки. Из особых примет – отсутствие среднего пальца на левой руке.

Фото: Поисковый отряд «Скорпион»

Если вы видели Ольгу или знаете о её местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: +7 (904) 172-05-95, +7 (912) 255-55-62 или в полицию - 02, 102.

Напомним, с 21 июля 2021 года сотрудники полиции и волонтёры разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Наталью Лешукову из Сухого Лога.

Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку
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#Розыск#Пропала#Нижний Тагил#Происшествия
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