Россия заняла 5 место: в Токио завершаются XXXII летние Олимпийские игры

Всего в играх приняло участие 205 олимпийских комитетов. Они соревновались в 33 видах спорта. Закрытие прошло без зрителей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры перенесли на один год, но сохранили индексацию «2020».
Олимпиада завершилась со следующим результатом: Победу одержала сборная США – 39 золотых медалей, второе место у Китая – 38 золотых медалей, третье место у Японии – 27 золотых медалей.
Россия в медальном зачёте заняла пятое место – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Напомним, что следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).
Напомним, Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на играх в Токио. Она преодолела планку высотой 2,04 метра.