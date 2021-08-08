Россия заняла 5 место: в Токио завершаются XXXII летние Олимпийские игры

Всего в играх приняло участие 205 олимпийских комитетов. Они соревновались в 33 видах спорта. Закрытие прошло без зрителей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры перенесли на один год, но сохранили индексацию «2020».