Визит губернатора, съемки фильма и рекорд по числу зараженных: итоги недели в Тагиле

Также 5 августа стало известно, что в Нижнем Тагиле пройдут съемки комедийного фильма, в которых примут участие Михаил Боярский и Андрей Рожков и многие другие участники шоу «Уральские пельмени». Съемки запланированы на лето 2022 года на территории туркластера «Гора Белая». Фильм будет называться «День отца». В нем несколько актеров войдут в амплуа пап и отправятся в путешествие по Уралу вместе со своими детьми.