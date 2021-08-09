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Бывший замначальника свердловского СКР Бусылко признан виновным по делу о взятке

9 августа 2021, 10:49
Фото: 1МI
Михаил Бусылко, экс-заместитель начальника регионального Следственного комитета признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к 8,5 годам лишения свободы.

Бусылко по приговору Ленинского районного суда Екатеринбурга проведет 8 лет и 6 месяцев в колонии строго режима. Бывший начальник Следственного комитета по Верхней Пышме Владислав Вострецов — 9 лет и 5 месяцев. А экс-заместитель свердловского прокурора Дмитрий Чуличков — 9 лет, сообщает Ура.ру.

Ранее гособвинитель в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК РФ, запросил для Бусылко 11 лет тюрьмы.

Напомним, Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 миллионов рублей в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге. Бывший замначальника регионального Следственного комитета прослужил в следственных органах порядка 20 лет и несколько раз получал поощрения за успешную службу.

В Екатеринбурге задержан заместитель главы СУ СК РФ за взятку в 1,8 миллионов рублей
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