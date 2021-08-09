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Депутат Милонов не поддерживает возобновление продажи пива на российских стадионах

9 августа 2021, 17:57
Фото: pxhere.com
Представитель Государственной думы РФ уверен, что алкоголь и спорт никак не совместимы.

«Я плохо отношусь к продаже пиво на стадионе. Я — принципиальный трезвенник. Мы должны бороться за здоровье нации. Сегодня разрешают продажу пиво, а завтра водку с наркотиками на стадион можно будет пронести. Считаю, что пиво на стадионе быть не должно. Пиво и спорт ничто не связывает», — приводит слова Милонова «Советский спорт» со ссылкой на Sport24.

Добавим, что Правительство РФ внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах. Его можно будет употреблять не на трибунах, а только в специально организованных местах

#Спорт
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