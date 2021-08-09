Фестиваль «Ладога Фест» финиширует в городе Сортавала

По словам организаторов фестиваля, он посвящен не только спорту и развлечениям: «Ладога Фест» привлекает внимание к вопросам экологии Ладожского озера. Есть у мероприятия и экономическая составляющая. Фестиваль стимулирует рестораторов и владельцев отелей, а администрации Ленинградской области и Карелии строят новые дороги и спортивные объекты.