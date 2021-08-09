Глава Хабаровского края Дегтярев: Парк противопожарной службы обновим

Кроме того, Михаил Дегтярев добавил, что следует разработать программу по обновлению парка комитета по гражданской защите. Он отметил, что часть денег на обновление парка уже заложена из 2 млрд рублей. Их регион получил на основании решения премьер-министра России Михаила Мишустина. До конца года автопарк Противопожарной службы Хабаровского края пополнится 11 новыми пожарными автоцистернами и одной новой автолестницей.