Массовое ДТП иномарок и «пропаганда» ЛГБТ в лагере. Итоги дня в Свердловской области

Дина, которая обнаружила избитую тагильчанку Элину Гиндулину в Сочи, рассказала подробности ее жизни. Женщину смогла опознать знакомая с ней девушка по ксерокопии паспорта. Стало известно, что раньше пострадавшая проживала на ГГМ, а затем продала имущество и переехала жить в Лазаревское. В Нижнем Тагиле у нее не осталось родных. Также Элина рассказала полицейским, кто на нее напал, преступник находится в розыске.