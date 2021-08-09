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Мужчину сбил тепловоз на переезде в Нижнем Тагиле

9 августа 2021, 13:34
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
49-летнего тагильчанина, который шёл по железнодорожным путям, сбил тепловоз. Происшествие случилось 6 августа 2021 года на улице Фрунзе.

Пострадавший шёл по переезду впереди приближающегося транспорта. Машинист ему сигналил, но реакции не последовало. В итоге случился наезд, пояснили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Мужчину доставили в больницу с травмами. Как оказалось, в момент происшествия он был трезвый, а также видел, что на него едет поезд, однако думал, что сумеет проскочить переезд вовремя.

Напомним, 16 июля 2021 года под Нижним Тагилом на перегоне станций Анатольская — Монзино поезд совершил наезд на машину «Нива», стоявшую на путях. На момент происшествия в автомобиле никого не было.

Поезд смял «Ниву» под Нижним Тагилом
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#Транспорт#Ж/д переезд#Пострадавший#Свердловская область#Тепловоз#Нижний Тагил#Происшествия
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