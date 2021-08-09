Мужчину сбил тепловоз на переезде в Нижнем Тагиле

Пострадавший шёл по переезду впереди приближающегося транспорта. Машинист ему сигналил, но реакции не последовало. В итоге случился наезд, пояснили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Мужчину доставили в больницу с травмами. Как оказалось, в момент происшествия он был трезвый, а также видел, что на него едет поезд, однако думал, что сумеет проскочить переезд вовремя.
Напомним, 16 июля 2021 года под Нижним Тагилом на перегоне станций Анатольская — Монзино поезд совершил наезд на машину «Нива», стоявшую на путях. На момент происшествия в автомобиле никого не было.