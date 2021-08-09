Объявился выигравший 10 млн в лотерею екатеринбуржец

Мужчина захотел остаться анонимным, чтобы не привлекать к себе внимание, об этом он рассказал в центре «Столото» в Москве, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу «Столото». Сначала лотерейный билет будет проверен на подлинность, а затем выигрыш переведут екатеринбуржцу в течение 180 дней.
Суперприз государственной лотереи разыгрывался 3 августа. Известно, что екатеринбуржец купил в мобильном приложении лишь один билет за 500 рублей.
Напомним, в июле 2021 года два лотерейных билета жителей Екатеринбурга выиграли более миллиона рублей. Один из счастливчиков, которому билет подарила мама, получил по итогам «Жилищной лотереи» квартиру у моря за 1,6 миллиона рублей. Он оформил выигрыш деньгами, так как планирует купить квартиру в другом месте. Супружеская пара стала обладателями одного миллиона рублей. Еще один екатеринбуржец, который работает в транспортной компании, получил по результатам розыгрыша более 700 тысяч рублей.