TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Определён региональный оператор газификации в Свердловской области

9 августа 2021, 12:41
Фото: 1МI
Оператором газификации Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев назначил компанию «Газэкс».

Посредством «Газэкс» начнут находить решения задач финансирования, если на осуществление какого-нибудь проекта не хватит финансов властей региона и организаций, рассказали в минэнерго и ЖКХ Свердловской области.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил, что на догазификацию региона придётся потратить не менее 30 млрд рублей, пишет Е1.

Бесплатная подводка газа будет проходить лишь до границы участка, а дальше собственники будут её сами оплачивать.

Напомним, в 2021 году Нижний Тагил попал в программу газификации «грязных» городов в рамках программы «Чистый город».

В программу газификации «грязных» городов попал Нижний Тагил
Узнать подробнее

Материалы по теме
ЕР вместе с регионами будет контролировать бесплатную газификацию регионовСчет в 9,3 миллиона рублей за газификацию дома получил житель Дегтярска"Единая Россия" предлагает ввести новые федеральные стандарты социальной газификации
#ГАЗ#Свердловская область#ГАЗЭКС#Газификация#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25