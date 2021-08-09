«Пациентка не жаловалась»: в клинике не комментируют скрытие эмбриона от тагильчанки

Напомним, тагильчанка Елена рассказала, что от нее скрыли один из двух эмбрионов в клинике «Гармония» в Екатеринбурге, когда она делала ЭКО в декабре 2020 года. По ее словам, ей сообщили о наличии только одного биоматериала и подсадили его, но операция не удалась. О том, что было заморожено два эмбриона, она узнала, решив сделать повторное ЭКО в другой клинике. Новый лечащий врач запросил эмбриологическую карту, которая не выдается на руки пациенткам. По документам, заморожены были два биологических материала.