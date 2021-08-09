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Пермская ЦБК представила главе края Дмитрию Махонину инвестпроекты

9 августа 2021, 08:11
Результаты пары серьезных инвестиционных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги» представили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину топ-менеджеры «Пермской целлюлозно-бумажной компании» (ГП «ПЦБК»). Меморандум по ним чиновники региона, банк ВТБ и комбинат подписали в 2017 году.

В официальной поездке участвовали руководитель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко и министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович.

По информации vetta.tv, в целом в оба проекта по реконструкции картоноделательной КДМ-1 и бумагоделательной БДМ-2 машин вложили 3,8 миллиарда рублей. Реконструкция производственных мощностей дала возможность «ПЦБК» на 30% нарастить объемы выпуска продукции, и существенно снизить нагрузку на природу.

В ходе поездки на комбинат Махонин зашел в пару ключевых цехов ООО «Прикамский картон» (входит в ГП «ПЦБК»). В одном из них после обновления объемы выпуска картона увеличились с 56 000 до 124 000 тонн. В другом цехе глава региона изучил процедуру разлома макулатуры и очищения избыточной оборотной воды на флотаторе. Установка уничтожает отходы целлюлозно-бумажного производства. Нагрузка на очистные сооружения предприятия снижается. Очистные сооружения «ПЦБК» также реконструирует, как и остальное производство.

Отметим, что на предприятии сделали современную систему аэрации. Там обновили первичные и вторичные отстойники. Благодаря таким мерам удалось снизить ключевые показатели по сбросам от 10 до 42%. На реконструкцию очистных сооружений собираются потратить еще примерно 167 миллионов рублей.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин признался, что сегодня перед Прикамьем стоят важные задачи. Они касаются выделения парниковых газов и других экологических проблем. С этим борется весь мир.

Махонин считает «Пермскую целлюлозно-бумажную компанию» одним из наиболее крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Комбинат пытается улучшить экологическую обстановку. Он выполняет специальные программы и реализует крупные инвестиционные проекты, снижая при этом воздействие на экологию.

Бойченко пояснил, что за минувшую пятилетку благодаря помощи губернатора и парламентариев Пермского края получилось воплотить в жизнь региональные приоритетные инвестпроекты на общую сумму где-то 240 миллиардов рублей. В настоящее время в региональном портфеле 41 приоритетный инвестиционный проект на сумму 380 миллиардов рублей.

#Общество
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