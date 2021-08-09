При взрыве банкомата в «Пятерочке» в поселке под Екатеринбургом пострадал грабитель

Попытка ограбления банкомата, которую, судя по записям камеры видеонаблюдения, организовали двое мужчин, произошла около 03.30 в понедельник 9 августа. Сообщение о взрыве и похищении денег из банкомата поступило в полицию Верхней Пышмы.