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При взрыве банкомата в «Пятерочке» в поселке под Екатеринбургом пострадал грабитель

9 августа 2021, 08:36
Фото: 1МI
Один из грабителей пострадал в результате взрыва банкомата в магазине сети «Пятерочка» в поселке Кедровое под Екатеринбургом.

Попытка ограбления банкомата, которую, судя по записям камеры видеонаблюдения, организовали двое мужчин, произошла около 03.30 в понедельник 9 августа. Сообщение о взрыве и похищении денег из банкомата поступило в полицию Верхней Пышмы.

По предварительным данным, злоумышленников было двое, один из них, возможно, получил травму при совершении преступления,рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1.

Точная сумма, которую мужчинам удалось похитить, пока не озвучивается. Известно, что злоумышленники с места преступления скрылись на машине.

В данный момент их разыскивают сотрудники полиции, по факту происшествия организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ночью 9 июня банкомат Сбербанка взорвали двое неизвестных, закачав внутрь газ, в одном из магазинов в Камышлове Свердловской области. Мужчины похитили около 1,5 миллиона рублей.

Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)
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