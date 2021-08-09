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Пропавшая больше недели назад 40-летняя женщина нашлась в Нижнем Тагиле

9 августа 2021, 06:42
Фото: 1МI
40-летняя тагильчанка Ольга Краснулина, которая пропала еще 1 августа 2021 года, найдена. Женщину разыскивали сотрудники полиции и волонтеры-поисковики.

Женщина ушла из дома 1 августа и пропала. С заявлением об исчезновении тагильчанки в отдел полиции № 18 обратились родственники. Также в поисках принимали участие представители поискового отряда «Скорпион».

В полиции отмечали, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и ранее она уже уходила из дома.

В понедельник 9 августа стало известно, что пропавшая Ольга Краснулина сама вернулась домой.

Сегодня утром сама пришла домой, сотрудники полиции возьмут у женщины объяснение, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, в ночь на 2 августа 7-летний мальчик пропал в лесу в Челябинской области. Ребенка разыскивали почти 130 человек, также в спасательной операции принимали участие 29 единиц техники.

Больше ста человек искали пропавшего ребенка в Челябинской области
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