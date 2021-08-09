Ремонты дорог по нацпроекту БКАД в Свердловской области идут с опережением графика

Всего в Свердловской области в рамках нацпроекта БКАД в этом году планируется отремонтировать 101 объект общей протяженностью 120 километров. Самыми капиталоемкими из них являются третий пусковой комплекс екатеринбургской кольцевой автодороги, который свяжет Полевской и Челябинский тракты, реконструкция старейшего участка кольцевой автодороги от Челябинского до Тюменского трактов, путепровод в Нижнем Тагиле и ремонт развязки у концерна «Калина».