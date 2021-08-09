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Posted 9 августа 2021, 07:24

Published 9 августа 2021, 07:24

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Требуется пополнение запасов донорской крови в Свердловской области

9 августа 2021, 07:24
Требуется пополнение запасов крови для переливания нуждающимся пациентам в Свердловской области. В достаточном количестве имеется только IV положительная группа.

Согласно данным «Донорского светофора», который опубликован на сайте Областной станции переливания крови, медучреждениям Свердловской области особенно требуется кровь I, II и III групп обоих резус-факторов, а также IV отрицательной. В связи с этим доноров просят прийти и сдать кровь.

Напомним, в честь 90-летия Службы крови известные доноры-свердловчане сняли клип на песню «Мы с тобой одной крови». Съемки продолжались в течение месяца на разных площадках Екатеринбурга. Композиция является гимном областной станции переливания крови, ее автор — Владимир Козырчиков. В Областной станции переливания крови надеются, что видеоролик привлечет новых доноров в регионе и потребность в крови снизится, так как зачастую наблюдается ее нехватка. Служба крови обеспечивает более 4,5 миллиона пациентов. А к Международному дню донора, который отмечается 20 апреля, редакция TagilCity.ru рассказала истории доноров и реципиентов Нижнего Тагила.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Здоровье#Кровь#Нехватка#Донорство
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