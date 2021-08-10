17 аварийных деревьев будут вырублены в Нижнем Тагиле

Так, ТСЖ на улице Красноармейская, 121 разрешено снести шесть кленов, а УК «ПРОдвижение» на Тимирязева, 103 — одну березу. Затем необходимо утилизировать остатки зеленых насаждений и восстановить нарушенное благоустройство придомовой территории.
МАДОУ «Детство» вырубит два клена, три тополя, одну яблоню и три березы на улице Энтузиастов, 62. Потом также необходимо произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства.
В сквере горно-металлургического колледжа им. Черепановых на улице Ленина, 38, согласно постановлению, директору учебного учреждения выдано разрешение на снос одной березы.
Напомним, 340 тысяч рублей заплатит ГАЗЭКС за вырубку деревьев для строительства нового газопровода на Смычке в качестве восстановительной стоимости.