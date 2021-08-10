TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

17 аварийных деревьев будут вырублены в Нижнем Тагиле

10 августа 2021, 05:06
Фото: pixabay.com
17 аварийных деревьев — клены, тополи, березы и яблони — будут вырублены в Нижнем Тагиле. Соответствующие постановления подписал мэр города Владислав Пинаев.

Так, ТСЖ на улице Красноармейская, 121 разрешено снести шесть кленов, а УК «ПРОдвижение» на Тимирязева, 103 — одну березу. Затем необходимо утилизировать остатки зеленых насаждений и восстановить нарушенное благоустройство придомовой территории.

МАДОУ «Детство» вырубит два клена, три тополя, одну яблоню и три березы на улице Энтузиастов, 62. Потом также необходимо произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

В сквере горно-металлургического колледжа им. Черепановых на улице Ленина, 38, согласно постановлению, директору учебного учреждения выдано разрешение на снос одной березы.

Напомним, 340 тысяч рублей заплатит ГАЗЭКС за вырубку деревьев для строительства нового газопровода на Смычке в качестве восстановительной стоимости.

ГАЗЭКС заплатит 340 тысяч за сруб деревьев для строительства газопровода в Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Больше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорогОколо 800 деревьев снесут для проведения инженерных сетей к гостиницам на горе БелойДерево рухнуло на две иномарки во время бури в Екатеринбурге
#Деревья#Администрация Нижнего Тагила#Вырубка#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25