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2,2 млн жителей Свердловской области живут на загрязнённых канцерогенами территориях

10 августа 2021, 11:36
Фото: 1МI
На загрязнённых канцерогенами местностях живут 2,2 миллиона человек. Для 7 тысяч жителей Свердловской области есть вероятность заболевания онкологией.

В регионе действуют 534 промышленных предприятий, которые представляют собой канцерогенную угрозу, рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Также в ведомстве заявили, что большинство канцерогенных веществ, существующих на производствах, загрязняют воздух и водные источники.

По словам экспертов, воздействию вредных санитарно-гигиенических факторов подвержены 3,3 миллиона свердловчан, а воздействию социально-экономических —2,3 миллиона.

Напомним, Нижний Тагил входит в федеральную программу «Чистый воздух» по очищению атмосферы наиболее загрязнённых промышленных городов России.

Свердловские власти не планируют исключать Нижний Тагил из проекта «Чистый воздух»
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