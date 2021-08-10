TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

25-летнюю девушку сбила электричка в Екатеринбурге

10 августа 2021, 11:59
Фото: 1МI
Электричка Екатеринбург — Егоршино сбила 25-летнюю жительницу Екатеринбурга под Блюхеровским мостом утром 10 августа 2021 года.

Екатеринбурженка в неположенном месте переходила железнодорожные пути. Машинист ей сигналил, однако пострадавшая, судя по всему, его не услышала, так как в момент ЧП она была в наушниках, сообщили Е1 в уральской транспортной полиции.

Девушка в результате наезда осталась жива. С травмами её доставили в больницу.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают полную картину происшествия. Свидетели утверждают, что пешеходный мост, который находится недалеко от места происшествия, был закрыт.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле 49-летнего мужчину сбил тепловоз на переезде. Машинист подавал ему сигналы, однако мужчина не смог оценить степень угрожавшей ему опасности. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Мужчину сбил тепловоз на переезде в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Поезд сбил женщину на Land Rover под ЕкатеринбургомПоезд насмерть сбил парня в военной форме в ЕкатеринбургеПоезд смял «Ниву» под Нижним Тагилом
#Екатеринбург#ЧП#Свердловская область#Наезд#Электричка#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25