25-летнюю девушку сбила электричка в Екатеринбурге

Екатеринбурженка в неположенном месте переходила железнодорожные пути. Машинист ей сигналил, однако пострадавшая, судя по всему, его не услышала, так как в момент ЧП она была в наушниках, сообщили Е1 в уральской транспортной полиции.
Девушка в результате наезда осталась жива. С травмами её доставили в больницу.
Сотрудники транспортной полиции устанавливают полную картину происшествия. Свидетели утверждают, что пешеходный мост, который находится недалеко от места происшествия, был закрыт.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле 49-летнего мужчину сбил тепловоз на переезде. Машинист подавал ему сигналы, однако мужчина не смог оценить степень угрожавшей ему опасности. Сейчас пострадавший находится в больнице.