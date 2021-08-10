TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Апелляция «тагильского стрелка» и топ богатейших. Итоги дня в Свердловской области

10 августа 2021, 14:54
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 августа.

Лишь два бизнесмена из Нижнего Тагила попали в топ-100 самых богатых людей Свердловской области, который составила редакция TagilCity.ru. Так, на 17-й строчке оказался владелец группы компаний по оптовой продаже металла «Металлинвест» Евгений Устюжанинов. Офисы компании расположены по всей стране. Сумма активов предпринимателя составила 2,7 миллиарда рублей. Тагильанин Павел Пархоменко, который является учредителем ООО «Группа компаний «Техноспас», занял в рейтинге 31-е место. Организация занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях. Активы Пархоменко за 2020 год составили 513 миллионов рублей.

Только два тагильских бизнесмена попали в топ богатых Свердловской области
Узнать подробнее

Станком на нижнетагильском КРЗ раздавило 46-летнего инженера, когда он осматривал неисправное оборудование. Сообщается, что станок не был обесточен, он включился неожиданно. Полиция провела проверку, все материалы переданы в Следственный комитет.

Рабочего раздавило станком на заводе в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Тагильчанин Александр Борисов, которого приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство 8-летнего Егора Коркунова, обжаловал приговор в Верховном суде. В апелляции сказано, что произошел несчастный случай, а такой приговор вынесен потому, что дело получило широкий общественный резонанс.

Обвиненный в убийстве 8-летнего мальчика тагильский стрелок обжаловал приговор
Узнать подробнее

2,2 миллиона свердловчан живут на загрязнённых канцерогенами местностях. При этом у семи тысяч из них возможно заболевание онкологическими болезнями. В регионе функционируют 534 промышленных предприятия, загрязняющие воду и воздух, которые могут грозить канцерогенными угрозами.

2,2 млн жителей Свердловской области живут на загрязнённых канцерогенами территориях
Узнать подробнее

Материалы по теме
Обвиненный в убийстве 8-летнего мальчика тагильский стрелок обжаловал приговорТолько два тагильских бизнесмена попали в топ богатых Свердловской областиРабочего раздавило станком на заводе в Нижнем Тагиле
#Итоги#Свердловская область#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25