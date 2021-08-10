Экс-директору управления городского хозяйства вынесен приговор в Новоуральске

Мужчина работал директором в «Управлении городского хозяйства» Новоуральского ГО с июня 2014 года. С июня по сентябрь 2016 года он, договорившись со своими знакомыми, создал подконтрольное юрлицо — ООО «Благоустройство-Н». Эта организация была открыта для того, чтобы можно было участвовать в аукционах по реализации закупок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.