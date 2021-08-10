Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле

Большой мраморный крест появился на месте раскопок. Он лежит за ограждением, где антропологи нашли четыре могилы и один скелет, рассказали подписчики редакции TagilCity.ru.
В настоящий момент ведется строительство часовни-памятника на месте Выйско-Никольского собора, в котором находилась усыпальница рода Демидовых.
Скорее всего, этот крест для нее. Епархия не располагает точной информацией, потому что возведением занимаются благотворители. Намечается совещание по поводу строительства часовни, в скором времени уже нужно будет освящать крест, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии.
По проекту не предполагалось возведение крестов, кроме как на часовне.
На месте раскопок еще ведутся работы, там пока не будет креста, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, на месте предполагаемого склепа Демидовых за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле ученые нашли четыре могилы и один скелет. Останки отправили на ДНК-исследование, будет проведен тест на их принадлежность к роду тагильских промышленников.