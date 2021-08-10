Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле

Скорее всего, этот крест для нее. Епархия не располагает точной информацией, потому что возведением занимаются благотворители. Намечается совещание по поводу строительства часовни, в скором времени уже нужно будет освящать крест, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии.