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Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле

10 августа 2021, 05:56
Фото: TagilCity.ru
Мраморный крест привезли на место раскопок за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. Здесь находится предполагаемый склеп Демидовых.

Большой мраморный крест появился на месте раскопок. Он лежит за ограждением, где антропологи нашли четыре могилы и один скелет, рассказали подписчики редакции TagilCity.ru.

В настоящий момент ведется строительство часовни-памятника на месте Выйско-Никольского собора, в котором находилась усыпальница рода Демидовых.

Скорее всего, этот крест для нее. Епархия не располагает точной информацией, потому что возведением занимаются благотворители. Намечается совещание по поводу строительства часовни, в скором времени уже нужно будет освящать крест, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии.

Фото: TagilCity.ru

По проекту не предполагалось возведение крестов, кроме как на часовне.

На месте раскопок еще ведутся работы, там пока не будет креста, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, на месте предполагаемого склепа Демидовых за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле ученые нашли четыре могилы и один скелет. Останки отправили на ДНК-исследование, будет проведен тест на их принадлежность к роду тагильских промышленников.

4 могилы обнаружены на месте раскопок в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
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#Склеп Демидовых#Кресты#ДК Юбилейный#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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