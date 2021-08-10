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Мемориальная доска фронтовику-директору Василию Агеносову появится в тагильской школе

10 августа 2021, 07:30
Фото: Яндекс.Карты
Мемориальная доска в честь бывшего директора, участника Великой Отечественной войны Василия Агеносова будет установлена в школе № 32 Нижнего Тагила. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

На фасаде тагильской школы № 32 на улице Карла Маркса, 67, будет размещена мемориальная доска со следующим текстом:

В школе № 32 с 1957 по 1986 год работал директор Василий Георгиевич Агеносов, участник Великой Отечественной войны.

Ответственность по изготовлению, установке, а также содержанию мемориальной доски возлагается на администрацию учебного учреждения.

Напомним, осенью 2020 года в Нижнем Тагиле была установлена мемориальная доска в честь почетного гражданина города Михаила Шапошникова. Она размещена на фасаде здания управления Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги, где он проработал 15 лет.

В Нижнем Тагиле появилась мемориальная доска Почетному гражданину города Шапошникову
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