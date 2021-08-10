Минеева: Инвестклимат в Ульяновской области сейчас в отличном состоянии

Ульяновская делегация, в свою очередь, презентовала столичным гостям потенциал преимущества ведения бизнеса на ее территории области. В частности, генеральный директор ульяновского Центра компетенций развития промышленности Игорь Рябиков рассказал о том, что в регионе существуют особые экономические зоны, территории опережающего развития. Кроме этого, речь шла о площадках для строительства предприятий с готовой инженерной инфраструктурой и готовых зданиях. Он также подчеркнул, что в Ульяновской области предоставляется широкий спектр налоговых преимуществ для ведения бизнеса — например, двухпроцентный налог на прибыль и отсутствие налоговых взысканий на имущество, транспорт и землю.