На горячую линию регоператора по обращению с ТКО поступило 4,5 тысячи звонков

По данным диспетчерской службы в июле почти в два раза сократилось количество обращений по содержанию контейнерных площадок. Это говорит о том, что потребители лучше стали ориентироваться в экологическом законодательстве, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».