Обвиненный в убийстве 8-летнего мальчика тагильский стрелок обжаловал приговор

Обвиненный в убийстве 8-летнего Егора Коркунова тагильчанин обжаловал приговор. Апелляционная жалоба направлена в Верховный суд, рассказали родные Александра Борисова Е1.
В апелляции родственники тагильчанина поставили под сомнение его умысел на убийство. Они считают, что случившееся — это несчастный случай, а столь суровый приговор Борисову вынесен потому, что дело имело широкий общественный резонанс.
Напомним, в конце 2020 года Областной суд огласил приговор Александру Борисову, из винтовки которого был застрелен мальчик в Нижнем Тагиле. Он получил 9 лет колонии строгого режима за «убийство малолетнего лица из хулиганских побуждений». 8-летний Егор несколько месяцев пробыл в коме, он скончался, не приходя в сознание, в январе 2020 года.