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Обвиненный в убийстве 8-летнего мальчика тагильский стрелок обжаловал приговор

10 августа 2021, 04:15
Фото: 1МI
Приговоренный к 9 годам тюрьмы за убийство ребенка Александр Борисов из Нижнего Тагила обжаловал свой приговор в Верховном суде.

Обвиненный в убийстве 8-летнего Егора Коркунова тагильчанин обжаловал приговор. Апелляционная жалоба направлена в Верховный суд, рассказали родные Александра Борисова Е1.

В апелляции родственники тагильчанина поставили под сомнение его умысел на убийство. Они считают, что случившееся — это несчастный случай, а столь суровый приговор Борисову вынесен потому, что дело имело широкий общественный резонанс.

Напомним, в конце 2020 года Областной суд огласил приговор Александру Борисову, из винтовки которого был застрелен мальчик в Нижнем Тагиле. Он получил 9 лет колонии строгого режима за «убийство малолетнего лица из хулиганских побуждений». 8-летний Егор несколько месяцев пробыл в коме, он скончался, не приходя в сознание, в январе 2020 года.

Убившему 7-летнего тагильчанина Александру Борисову вынесен приговор
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