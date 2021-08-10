TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Родственники обвинили молочный завод Алапаевска в смерти слесаря

10 августа 2021, 10:40
Фото: 1MI
Родные и близкие 70-летнего слесаря, который погиб на молокозаводе в Алапаевске, обвинили предприятие в нарушениях правил охраны труда.

Мужчина погиб 26 июля, точная причина смерти пока не установлена.

Проводились работы в так называемом кессоне, это водопроводный колодец. Мой отец каким-то образом оказался там и отравился угарным газом,рассказала дочь погибшего Е1.

Адвокат пострадавших считает некоторые моменты трагедии странными. Он отметил, что другие рабочие не могут объяснить, как погибший оказался на дне кессона, крышка которого оказалась открытой. Кроме того, остальные сотрудники не жаловались на какие-либо странные или неприятные запахи.

Также юрист пояснил, что слесарю не была оказана помощь, хотя мужчина был жив до приезда спасателей. При этом на заводе есть и противогазы, и страховочные тросы.

Потерпевшие собираются добиваться компенсации и объективной проверки, чтобы такие ситуации впредь не повторялись. В Следственном комитете по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце июля на рабочем месте погиб 57-летний электрик комбината «Ураласбест». Предварительно установлено, что он попал под напряжение 6 тысяч вольт. Мужчина загорелся после того, как ток прошел через него. Его сняли с проводов очевидцы и передали медикам. Электрик скончался в больнице, его не успели перевезти в ожоговый центр Екатеринбурга.

Электрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Рабочий выпал из строительной люльки из-за сильного ветра в ЕкатеринбургеОт удара током погиб рабочий в цехе завода в ПервоуральскеРазмозжило голову вагоном рабочему шахты тагильского ВГОКа
#Родственники#Свердловская область#Рабочий#Алапаевск#Смерть#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25