Стекачев проверил благоустройство объектов в Иркутске

В свою очередь Антон Медко, являющийся заместителем мэра, отметил, что все объекты будут приниматься не только администрацией Свердловского округа, но и депутатами, и местными жителями. Он подчеркнул, что с управляющими компаниями нужно составлять договоренности и график уборки мест, которые не входят в придомовую территорию.