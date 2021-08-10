Стекачев проверил благоустройство объектов в Иркутске

Председателем думы было осмотрено пять территорий, на которых проводится благоустройство в нынешнем году за счет средств городского бюджета. Напомним, что в честь юбилея города было выделено по 10 миллионов рублей на каждый избирательный округ. Стекачев остался недоволен результатами проверки на ряде объектов и обязал подрядчиков исправить недочеты, пишет irkutskmedia.ru.
В одном из осмотренных дворов ведутся работы по оборудованию спортивной площадки, при этом дальнейшее ее содержание будет осуществлять управляющая компания. Стекачев отметил, что важно эту передачу закрепить документально, чтобы понимать, кто будет ответственен в случае, если площадка станет непригодной.
Он заявил, что в Иркутске проблема ответственности за содержание площадок возникает постоянно, поэтому этот вопрос необходимо решать системно.
«Считаю, что нужно принять единое решение, которое будет распространяться на весь город», — подчеркнул Стекачев.
Критике председателя думы подверглась одна из спортивных площадок во дворах. На ней было криво уложено резиновое покрытие, а швы были выполнены некачественно, в результате материал начал крошиться. Устранить недочет и благоустроить прилегающую территорию до 1 сентября обещал подрядчик.
Также Стекачев указал на недочеты в оборудовании одной из парковок. Здесь при строительстве поставили слишком высокие бордюры, не предусмотрев потребности маломобильных граждан и людей с колясками.
Председатель думы Иркутска отметил, что целью выездных совещаний является помощь администрации города в работе с недобросовестными подрядчиками.
«Часто тендеры выигрывают небольшие компании, поскольку законом это не запрещено. Но мы имеем такой инструмент, как приемка, и собираемся его применять достаточно жестко», — сказал Стекачев.
В свою очередь Антон Медко, являющийся заместителем мэра, отметил, что все объекты будут приниматься не только администрацией Свердловского округа, но и депутатами, и местными жителями. Он подчеркнул, что с управляющими компаниями нужно составлять договоренности и график уборки мест, которые не входят в придомовую территорию.
Еще один рабочий выезд на объекты должен состояться до конца августа. Стекачев лично проверит устранение выявленных недочетов на объектах.