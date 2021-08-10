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Тагильчане смогут оценить возможности новой цифровой технологии IPTV от МТС

10 августа 2021, 04:00
Фото: pixabay.com
У жителей Нижнего Тагила — абонентов МТС — появилась возможность переключать голосом телевизионные каналы. Также они смогут прокручивать рекламу и смотреть передачи, которые пропустили.

В трех городах Свердловской области (Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском) компания МТС начала эксплуатировать цифровое телевидение по современной технологии IPTV (Internet Protocol Television). Для этого была проведена масштабная модернизация сетей. Это даст возможность абонентам компании в полной мере использовать все возможности интерактивного телевидения, в том числе повтор эфира, отложенный просмотр и голосовой поиск необходимых каналов.

Более 12 тысяч абонентов МТС уже пользуются IPTV и большим спектром интерактивных сервисов:

  • более 170 базовых телеканалов, в том числе тематические с функцией паузы и архивом передач;
  • UHD/4К контент, то есть чёткое изображение на любых диагоналях телевизоров;
  • покупка фильмов и сериалов;
  • онлайн кинотеатры (KION, с эксклюзивным контентом собственного производства, МТС + IVI, Start и Amediateka); ​
  • доступ к YouTube, играм и приложениям Google Play;
  • голосовой поиск каналов и передач.

Технология IPTV позволяет перенести на телевизор интерактивные функции смартфона. В компании ожидают, что новые возможности особенно оценит семейная аудитория, потому что там присутствует много развлекательных сервисов.

При этом новинка не ударит по семейному бюджету — тарифы на домашнее ТВ по технологии IPTV по стоимости не отличаются от стандартных тарифов, а подключение бесплатное, рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Он отметил, что есть предложения, при которых мобильная связь предоставляется без абонентской платы при подключении IPTV и интернета дома. Интерактивная приставка подходит ко всем моделям телевизоров, в которых есть HDMI. Кроме того, в пульте и приставке работает Bluetooth, с помощью которого можно подключить наушники, геймпад и другие устройства. ​

Проверить, можно ли подключить IPTV по конкретному адресу, можно на сайте МТС Свердловской области. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, подключать дополнительные опции и контролировать расходование денежных средств.

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