Тагильчане в почтовых ящиках находят брошюры о «воскресающем мёртвых» боге

Подобные издания упоминаются уже на протяжении нескольких лет. Ранее брошюры находили и в других городах России: в Астрахани, Кирове и в Тамбове, сообщает АН «Между строк».
Исходя из информации из открытых источников, автор данной брошюры — отставной капитан артиллерии Николай Ильин, который жил с 1809 по 1890 годы. Он же являлся основателем религиозного направления иеговистов-ильинцев.
По словам религиоведа Олега Петренко, для распространения учений Ильина применяют как раз такие брошюры.
Напомним, некоторое время назад мужчина и женщина из Карпинска призывали людей вступить в организацию «Свидетели Иеговы» путём раздачи печатной продукции и видеоматериалов. В 2020 году они были арестованы по обвинению в экстремизме.