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Тело утопленника обнаружено в Исети в Екатеринбурге (видео)

10 августа 2021, 04:38
Фото: Скриншот видео Е1.ru
Утонувшего мужчину в реке Исеть в самом центре Екатеринбурга спасателям пришлось доставать прямо на глазах у прохожих. Личность погибшего устанавливают полицейские.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено прохожими в реке Исеть недалеко от цирка и моста на улице Малышева в Екатеринбурге днем 9 августа.

О том, что доставать утопленника пришлось на глазах у сотен прохожих, расказали очевидцы.

Видеокадрами с места происшествия они поделились с Е1. По словам автора видео, на утонувшем мужчине была надета тельняшка.

Личность погибшего пока не установлена. Официальных комментариев по данному инциденту от полиции и Следственного комитета пока нет.

Напомним, днем 6 августа мужчина утонул в карьере у «Рамады» в Екатеринбурге. Он работал на стройке и решил освежиться в водоеме, хотя не умел плавать. Погибшим оказался 28-летний уроженец одной из бывших союзных республик.

Рабочий утонул в карьере у «Рамады» в Екатеринбурге
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