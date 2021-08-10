Только два тагильских бизнесмена попали в топ богатых Свердловской области

Другой тагильский предприниматель — Павел Пархоменко — занял в рейтинге 31-е место. Он является учредителем ООО «Группа компаний «Техноспас», которая занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях. Его активы за 2020 год составили 513 млн рублей. При этом выручка компании в прошлом году упала на 6,6 млн и составила 145 тысяч рублей.