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Только два тагильских бизнесмена попали в топ богатых Свердловской области

10 августа 2021, 05:40
Фото: 1MI
В топ-100 богатейших людей Свердловской области, который составило TagilCity.ru, попали лишь два предпринимателя из Нижнего Тагила.

На 17-й строчке рейтинга оказался Евгений Устюжанинов — владелец группы компаний по оптовой продаже металла «Металлинвест», которые расположены по всей России. Сумма активов тагильчанина составила 2,7 млрд рублей.

Другой тагильский предприниматель — Павел Пархоменко — занял в рейтинге 31-е место. Он является учредителем ООО «Группа компаний «Техноспас», которая занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях. Его активы за 2020 год составили 513 млн рублей. При этом выручка компании в прошлом году упала на 6,6 млн и составила 145 тысяч рублей.

Напомним, TagilCity.ru составило топ-100 самых богатых людей Свердловской области. В этот список вошли владельцы крупных компаний и предприятий, зарегистрированных в регионе. Кроме организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними владельцами.

Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (данные из открытых источников) — чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов.

Топ-100 богатых людей в Свердловской области
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