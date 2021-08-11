4-я волна COVID-19 и реанимация после вакцинации. Итоги дня в Свердловской области

Горы костей и помет от птиц сбрасываются под Нижним Тагилом рядом с Салдинским шоссе. Местные жители утверждают, что отходы привозят с «Нижнетагильской птицефабрики» в селе Покровское. Вокруг останков вьются мириады мух и мошек, а также стоит зловонный запах от разложения. Садоводы, дома которых находятся рядом, рассказали, что раньше жили в домах постоянно, однако сейчас это невозможно именно от исходящих запахов. Птичий помет выделяет опасные газы, которые могут попадать в воздух, воду и почву. Он должен утилизироваться лишь с помощью захоронения и переработки. Редакция TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила, чтобы ведомство провело проверку по факту обнаружения поля с отходами.