4-я волна COVID-19 и реанимация после вакцинации. Итоги дня в Свердловской области

В реанимацию попала жительница Екатеринбурга после прививки от COVID-19. Она считает, что осложнения были связаны с клещевым энцефалитом, которым женщина переболела в подростковом возрасте. Ее госпитализировали с затрудненным дыханием и высокой температурой, врачи смогли помочь пациентке. Однако специалисты говорят, что энцефалит не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Возможно, у екатеринбурженки появились аллергические реакции на препарат.
Угнанные из Висимо-Уткинска лошади попали на камеры видеонаблюдения в одном из коллективных садов под Нижним Тагилом. На кадрах видеозаписи две лошади, на которых сидят наездники и бьют животных, а также два жеребенка. 6 августа один из похищенных жеребцов попал под колеса автомобиля на трассе и погиб. В ДТП пострадали два человека, в том числе 9-летний ребенок.
Горы костей и помет от птиц сбрасываются под Нижним Тагилом рядом с Салдинским шоссе. Местные жители утверждают, что отходы привозят с «Нижнетагильской птицефабрики» в селе Покровское. Вокруг останков вьются мириады мух и мошек, а также стоит зловонный запах от разложения. Садоводы, дома которых находятся рядом, рассказали, что раньше жили в домах постоянно, однако сейчас это невозможно именно от исходящих запахов. Птичий помет выделяет опасные газы, которые могут попадать в воздух, воду и почву. Он должен утилизироваться лишь с помощью захоронения и переработки. Редакция TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила, чтобы ведомство провело проверку по факту обнаружения поля с отходами.
Четвертая волна коронавируса ожидается в Свердловской области. Власти связывают это с началом учебного года. В последнее время отмечаются рекордные показатели по суточной заболеваемости и смертности от COVID-19.