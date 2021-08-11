Четвертую волну коронавируса анонсировали власти Свердловской области

Рекордные показатели последних дней по инфицированию вирусом, а также по смертности от коронавируса, послужили тому, что был экстренно созван штаб главой Минздрава Свердловской области Андреем Карловым. В нем приняли участие главные врачи коронавирусных лечебных учреждений Среднего Урала. В штабе было отмечено, что в третью волну вирус COVID-19 стал более агрессивным. И что среди зараженных все чаще стали выявлять заболевание у людей среднего возраста.