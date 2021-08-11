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Фестиваль рыжих вновь пройдет в онлайн-формате в Нижнем Тагиле

11 августа 2021, 10:10
Фото: сайт Фестиваля рыжих
Прием заявок на участие в шестом по счету городском Фестивале рыжих начался в Нижнем Тагиле. В 2021 году он вновь пройдет в онлайн-формате.

Старт фотоконкурсов в рамках Фестиваля рыжих объявил организатор мероприятия — Центр развития туризма Нижнего Тагила, подчеркнув, что конкурс, как и в 2020 году, пройдет в онлайн-формате.

4 сентября на Фестивале выступит музыкант, композитор, автор-исполнитель Кирилл Нечаев, экс-участник группы N.E.V.A., рассказали в учреждении.

Трансляцию выступления свердловского артиста смогут посмотреть все желающие.

Заявки на участие можно подавать со вторника 10 августа до 1 сентября 2021 года. Итоги будут подведены уже 4 сентября.

Организаторы напоминают, что в конкурсе могут принять участие не только обладатели рыжих волос, усов и бород, но и просто позитивные и активные тагильчане всех возрастов, а также их домашние любимцы.

Фотографии принимаются на сайте Фестиваля рыжих в интернете.

Напомним, 9 октября 2021 года спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» пройдет в Нижнем Тагиле. Мероприятие на базе городского драматического театра организует академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

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